Treviglio, lite per il cane: spara e uccide i vicini, il video dell'omicidio

Un uomo riverso a terra, probabilmente già senza vita, e accanto la moglie ferita, con i pantaloni insanguinati, e il cane che li veglia. È uno dei frammenti di un video ripreso da una condomina di Silvana Erzemberger, la 71enne che questa mattina ha sparato nel piazzale davanti al proprio condominio a Treviglio (Bergamo) uccidendo il vicino di casa Luigi Casati e ferendo la moglie, Monica. Nelle immagini, riprese con un telefonino da un balcone, la donna - che impugna una pistola legalmente detenuta - ha già usato l'arma e abbassa il braccio che prima tendeva contro la coppia di vicini.

Nel video che dura quasi due minuti, la donna torna verso l'ingresso del palazzo, controlla la pistola, guarda in borsa - quasi a cercare altri proiettili - e poi sembra inveire contro le vittime. Sono proprio alcuni vicini a chiamare i soccorsi e i carabinieri e nel video si sente anche un uomo che inveisce contro la 71enne. Il video finirà negli atti dell'indagine coordinata dai carabinieri di Treviglio che hanno subito fermato la donna che deve rispondere di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio.

PISTOLA REGOLARMENTE DETENUTA

Silvana Erzemberger, la donna di 71 anni che questa mattina ha sparato ai vicini di casa a Treviglio (Bergamo), uccidendo Luigi Casati e ferendo la moglie Monica Leoni, ha utilizzato una pistola che deteneva regolarmente per uso sportivo. L'arma è stata posta sotto sequestro. Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri, la settantunenne ha esploso alcuni colpi a Casati in strada, ferendolo a morte all'addome. La moglie, sentito gli spari dal loro appartamento al terzo piano della palazzina di via Brasside, è scesa per soccorrere il marito ed è stata a sua volta raggiunta dagli spari.

Silvana Erzemberger, di professione commerciante, è accusata di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio: non ha opposto resistenza. A dare l'allarme altri condomini. All'origine dell'omicidio alcuni screzi tra la coppia e la donna che andavano avanti da tempo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 21:41

