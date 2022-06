Allarme siccità: vietato annaffiare orti e giardini e lavare l'auto, maxi multe in arrivo

Allarme siccità: riserve d'acqua ridotte quasi a zero. Arrivano le ordinanze dei sindaci. Vietato annaffiare orti e giardini, lavare la macchina e riempire le piscine: ad anticipare un po' tutti è stato il sindaco di Tradate, in provincia di Varese, che ha firmato una ordinanza per limitare lo spreco di acqua potabile che prevede multe da 25 a 500 euro per chi non rispetta le regole. Nella cittadina, a causa della poca pioggia di questi mesi, c'è stata una «sensibile scarsità delle portate d'acqua» rispetto agli anni scorsi, la conseguenza - che si è già verificata in alcune zone della cittadina - è la diminuzione della pressione nelle tubature. In pratica, è capitato che nelle case, soprattutto ai piani alti, dai rubinetti usciva solo un filo d'acqua.

Da qui l'ordinanza del sindaco Giuseppe Bascialla che vieta dalle 6 a mezzanotte fino al 31 agosto di non utilizzare l'acqua potabile erogata dall'acquedotto per lavare piazzette e vialetti, per riempire piscine, per annaffiare «prati, giardini e orti», per lavare auto (esclusi gli autolavaggi) e chiede di «ridurre i consumi domestici di acqua ai soli usi potabili ed igienici». Chi non rispetta le regole, rischia una multa da 25 a cinquecento euro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 17:08

