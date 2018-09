Si ribalta con l'auto lungo la statale: 22enne grave all'ospedale

Una ragazza di 22 anni è stata trasportata in ospedale in condizioni serie dopo essersi ribaltata con la propria auto in via Dante Alighieri 2, a Pioltello (Milano). L'incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, non ha coinvolto altre vetture. La giovane è stata estratta dall'auto grazie ai vigili del fuoco ed è stata accompagnata al Policlinico, non sarebbe in pericolo di vita.

Mercoledì 12 Settembre 2018