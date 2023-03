Gioielli, moda, borse e vino bio: la giornata evento nello showroom nel cuore di Milano

Quattro amiche unite dalla passione per lo stile e il Made in Italy. Il 27 marzo l’appuntamento è dalle 9 alle 18 allo showroom di Atelier Molayem in via Matteo Bandello 5 a Milano per una giornata dedicata all’amicizia e alla creatività. Padrone di casa la designer di gioielli Stella di Atelier Molayem, la stilista Sara di Ps Milano, la regina delle borse in rafia Francesca Gatti e l’imprenditrice del vino bio Julia Prestia di Venturini Baldini. «Crediamo nel Made in Italy e nella forza delle donne», dice Stella Molayem, creatrice del marchio di gioielli che unisce luce, colore ed equilibrio delle forme.

Il colore è al centro dei suoi gioielli, e ogni pietra – rara e vintage – simboleggia un valore, dal rosso passione al rosa rinascita. Il tutto declinato anche nella linea Kids. Ps Milano unisce la passione per il Giappone ai tessuti vintage unici italiani nelle sue linee Kimono, mentre Gatti Milano sposa l’antica arte dell’intreccio nelle sue collezioni uniche di panieri in midollino e rafia. Infine, i vini di Venturini Baldini conquistano con i sapori unici e le produzioni interamente biologiche certificate. Comune denominatore: l’artigianalità e la sostenibilità, declinate nelle quattro realtà che vi accoglieranno nel cuore di Milano.

«Una donna può essere mamma, moglie e anche realizzata a livello professionale», spiegano le quattro amiche unite dall’amore per il capoluogo lombardo. Come Sara Pezzi, originaria di Assisi e milanese di adozione, madre di due bambine. «Un abito è lo specchio del nostro stato d’animo, è l’esaltazione della nostra bellezza interiore», dice Sara, maestra nella creazione di Kimono che sono pezzi unici. Come le borse di Francesca Gatti, vintage dal sapore moderno: «Riusciamo a unire il calore della tradizione artigianale della Toscana – dove vengono prodotte – con uno stile contemporaneo», aggiunge lei. E lo stesso spirito anima l’azienda agricola di Julia Prestia. Per lei la bellezza è la valorizzazione del territorio: «Abbiamo deciso di puntare sul territorio dell’Emilia con il vino, l’aceto, il food e l’accoglienza con il Wine & Balsamic Relais Roncolo 1888», dice lei.

A unire tutte queste anime ci pensa Stella Molayem, romana di origine ma milanese nell’anima, che ospita l’evento. Non a caso la sua collezione preferita si chiama Candy, caramelle. Perche le pietre utilizzate per i suoi gioielli sono come tante caramelle colorate: «Le scelgo personalmente», spiega la designer che cura anche le scatoline in cui racchiude le sue creazioni. «Il packaging porta l’emblema del marchio: il melograno, frutto che riflette la mia discendenza persiana, e rappresenta abbondanza e fertilità grazie ai suoi semi». Per scoprirne di più, appuntamento lunedì gustando un buon calice all’ombra di Santa Maria delle Grazie.

