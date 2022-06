Shein sbarca a Milano, il colosso cinese apre un temporary shop: ecco dove

Shein sbarca a Milano. Il colosso cinese del fast fashion apre un pop up store a Milano in piazza Gae Aulenti dal 28 al 30 giugno 2022, dopo l’inaugurazione del 27 giugno. L’e-commerce della moda low cost permetterà, quindi, di acquistare fisicamente i suoi prodotti. Il brand, infatti, è stato fondato nel 2008 da Chris Xu e deve la sua fortuna alla vendita online in oltre 150 Paesi a prezzi davvero bassi.

Shein, vero e proprio negozio online di riferimento tra le giovani italiane, ha deciso dunque di aprire un temporary shop nella capitale italiana della moda. Per tre giorni l'e-commerce accantonerà, almeno su Milano, lo shop online per dedicarsi sulla vendita diretta nel pop up store dal nome: «Ciao Milano».

DOVE SI TROVA

Il pop up store «Ciao Milano» si trova in piazza Gae Aulenti e da ieri al 30 giugno farà orario continuato dalle 10:00 alle 21:00. L’apertura temporanea fa parte di un progetto di espansione della catena di abbigliamento, che per ora è disponibile solamente online.

