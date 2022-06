Sfregiato da un egiziano, si rifugia al seggio elettorale. Arrestato immigrato irregolare

Armato di un coccio di bottiglia sfregiava al volto le proprie prede per rapinarle. Due i ragazzi feriti da un egiziano di 25 anni, irregolare, con precedenti per reati contro la persona: si tratta di un 21enne e un 17enne.

FUGA AL SEGGIO

Proprio il minorenne ha permesso di arrestare l’aggressore. Come? Domenica mattina è entrato di corsa per sfuggire all’assalto al seggio elettorale di via Benigno Crespi, zona Dergano, periferia nord di Milano. Aveva tutta la faccia insanguinata per un taglio dietro all’orecchio. Era ancora inseguito dall’egiziano che aveva in mano il tagliente frammento di vetro. Lo straniero è stato subito bloccato dagli agenti presenti all’ingresso del seggio ed è stato arrestato per tentata rapina e lesioni aggravate.

DUE FERITI

Poco prima il nordafricano ha assalito un 21enne che era bordo di un autobus della linea 70 in via Imbonati, procurandogli diverse ferite in faccia abbastanza gravi.

PROGNOSI

Entrambe le vittime sono finite in ospedale: il 17enne è stato portato al Fatebenefratelli da dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il 21enne, invece, è stato medicato al Niguarda: per lui la prognosi è di ben di 40 giorni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 23:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA