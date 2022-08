Ricercato minaccia i carabinieri con un coltello: fermato col taser

Prima il tentativo di fuga, poi la minaccia con un coltello. E' finito in manette un 41enne ricercato perché su di lui pendeva un ordine di carcerazione che, alla vista dei carabinieri ha provato a scappare a bordo della sua bici. Ma, una volta formato, ha minacciato le forze dell'ordine con un coltello, tanto da costringere gli agenti ad usare il taser per fermarlo. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Falck a Sesto San Giovanni, Milano.

L'arma con cui l'uomo, che ha già precedenti per reati contro patrimonio e persona, ha provato ad intimorire i carabinieri era un coltello da cucina. In via precauzionale, l'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Sesto. Oltre a essere arrestato, perché destinatario dell'ordine di carcerazione, è stato anche denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Agosto 2022, 22:51

