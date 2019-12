Blitz in casa, il cane Denver scova droga e una pistola nascoste in un mobile. Arrestato un 63enne

Domenica 8 Dicembre 2019, 11:51

Un nuovo colpo riuscito per, uno dei cani dell'unità cinofila deidi. Il, infatti, è riuscito a scovare, durante un blitz indi un, oltre due etti die unache erano stati nascosti all'interno di un mobile col doppiofondo.Il blitz è avvenuto qualche sera fa in via Teodosio, a Milano. I carabinieri di Sesto San Giovanni, infatti, erano giunti in casa di un 63enne pregiudicato,, insieme all'infallibile, non nuovo a simili imprese. Il controllo, infatti, sembrava essersi rivelato inutile, fino a quando il cane non ha fiutato qualcosa all'interno di un mobile.I carabinieri, quindi, hanno scoperto all'interno del doppiofondo 220 grammi die un38 special Smith & Wesson con 10 cartucce e matricola abrasa. Per questo motivo, il 63enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato.Il blitz in via Teodosio non è stato però l'unico compiuto dai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. A poche ore di distanza, infatti, un pregiudicato italiano di 57 anni è stato sorpreso in possesso di oltre 150 grammi di cocaina a Cinisello Balsamo, mentre un marocchino di 26 anni, a Sesto, è stato fermato con 56 grammi di droga.