Sesso negato al compagno, lui si infuria e la prende a pugni in faccia fratturandole il naso: arrestato

di Redazione web

Un uomo di 35 anni é stato arrestato con l'accusa di aver aggredito e picchiato la compagna, fratturandole il setto nasale, ieri sera a Seregno (Monza), perché si sarebbe rifiutata di avere un rapporto sessuale e voleva lasciarlo.

La donna, di 42 anni, lo aveva già denunciato per violenze e allontanato, per poi perdonarlo e tornare con lui qualche mese fa. A quanto emerso lei, stanca di vessazioni e aggressioni, lo aveva invitato a casa per un incontro chiarificatore.

Cosa è successo

Il 35 enne si sarebbe però infuriato quando lei ha deciso di tirarsi indietro da un rapporto intimo, avrebbe chiuso la porta a chiave iniziando a colpirla a pugni, fino a fratturarle il setto nasale. Lei é riuscita a chiedere aiuto al 112 fuggendo in bagno. «Credevo di provare ancora amore», ha detto tra le lacrime agli operatori. Ai carabinieri ha aperto la porta con il viso tumefatto e il naso sanguinante.

Il compagno, 35 enne di Mariano Comense (Como) con numerosi precedenti per droga, minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, falsità materiale e guida in stato di ebbrezza, era in camera da letto, come nulla fosse accaduto. È stato arrestato e portato in carcere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 09:00

