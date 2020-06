«Baci e sesso durante la verifica fiscale»: denunciati due funzionari dell'Agenzia delle Entrate

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 20:00

Erano andati nel suo ufficio per unma ne hanno approfittato perall’interno dei locali: è l’incredibile storia che viene da Monza ed è stata raccontata dal dottor Alberico Lemme, farmacista e volto tv, al quotidiano Il Giornale. I due funzionari dell’Ufficio controlli dell’Agenzia dell’Entrate di Monza e Brianza si erano recati nei suoi uffici infatti per una verifica di routine su Ires, Irap e Iva, ha raccontato Lemme.Quest’ultimo ha detto di aver denunciato «i due funzionari che hanno effettuato la verifica fiscale della mia società Sette Gusti», chiedendone «il pagamento di 464.800mila euro»: Lemme avrebbe anche le prove video di quanto accaduto, nel suo atto di citazione per comportamento scorretto, illecito e vessatorio.Quando i due funzionari sono arrivati per il controllo infatti, è stato messo loro a disposizione un altro ufficio a fianco, dove si tiene normalmente la contabilità. Quando a ora di pranzo le dipendenti di Lemme sono uscite, i funzionari sono rimasti solo e si sarebbero lasciati andare a «baci, effusioni a sfondo sessuale e amoreggiamenti» tra un faldone e l’altro. Un atteggiamento che ha convinto il farmacista a denunciarli, e a raccontare poi tutto sul Giornale: una verifica fiscale, se sarà tutto accertato, a dir poco particolare.