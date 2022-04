Seregno, 400 ragazzini ballano nella discoteca abusiva ricavata da un magazzino sotterraneo: bar chiuso e multa

Simona Romanò Musica a tutto volume, luci psichedeliche, tavolini e privè. Non mancava nulla per essere una discoteca in piena regola. In realtà, però, era un magazzino sotterraneo di un bar in piazza Roma, nel cuore della movida del centro storico di Seregno, che era stato di abusivamente trasformato in una disco. Sabato sera, alle 23,, erano presenti circa quattrocento ragazzini, tutti tra i 14 e i 16 anni, accalcati senza mascherina. Per accedere alla pista da ballo dovevano scendere da una scaletta angusta, larga non più di 80 centimetri e pagare 10 euro. Era anche l’unica via di uscita. A fare la scoperta sono stati i carabinieri e i vigili di Monza, che sono intervenuti dopo una segnalazione: sono entrati nel bar per un servizio di controllo, hanno notato diversi adolescenti arrivare al bancone da una scala, così li hanno seguiti, scoprendo la discoteca illegale. Messi i sigilli al locale, i carabinieri hanno denunciato il proprietario, desiano, con precedenti, per abuso edilizio, apertura abusiva di luoghi di intrattenimento, lavoro nero, somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. È stato multato per le violazioni anti-Covid. «Per permettere il deflusso in sicurezza, è stato possibile identificare solo 242 dei presenti - chiariscono i militari - La calca di ragazzi era tale da non permettere l’impiego dei cani antidroga».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 00:05

