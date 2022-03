Sequestrate 493 mazzi di mimose vendute da abusivi: donate a due strutture per anziani

Sono 493 i mazzi di mimose sequestrati a Pavia. Il fiore simbolico per la festa della donna veniva venduto da alcuni ambulanti abusivi.

Da un controllo di molte zone della città, sono stati contestati 5 verbali per commercio abusivo. Diversamente dal solito, i fiori, non sono stati distrutti ma donati a due strutture per anziani: la casa di riposo "Pertusati" e l'istituto geriatrico "Santa Margherita".

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 21:53

