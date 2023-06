Dubbi sulla ricostruzione del delitto fornita da Alessandro Impagnatiello, il barman di 30 anni, reo confesso, ora a San Vittore, di avere ucciso Senago la fidanzata Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza. Oggi i Ris toglieranno i sigilli nella casa dell’omicidio per svolgere nuovi rilievi e recuperare l’arma da taglio con cui l’ha ammazzato e che ha poi nascosto, come ha ammesso, nel ceppo portacoltelli in cucina sopra al frigorifero. Ma c’è qualcosa che non torna nella versione di Impagnatiello: quando - stando alla sua ricostruzione - il cadavere giaceva nella sua auto, i carabinieri che indagavano non ne avevano trovato traccia nel bagagliaio della T-Roc, ben visibile dall’esterno, poiché sprovvisto di copertura. ll copri bagaglio è stato sequestrato e proseguono le indagini coordinate dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo anche per capire se c’è stata premeditazione. Non solo. Gli investigatori stanno accertando se sia stato aiutato a occultare il cadavere, gettandolo tra le sterpaglie nei pressi di alcuni box non lontano dall’abitazione: stanno visionando i video sequestrati che immortalano i suoi comportamenti dopo il delitto, quando, secondo le ipotesi, stava facendo sparire i vestiti sporchi di sangue.