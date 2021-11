Sebastiano Bianchi, prima di sparire ha incontrato qualcuno. L'appello del fratello: «Se sei umano aiutaci»

È scomparso nel nulla nella notte fra lunedì e martedì. Sebastiano Bianchi, ala del Legnano Basket, non si trova e le ricerche continuano senza sosta. Nel frattempo il fratello, Mattia, lancia un appello sulla sua pagina Facebook.

Leggi anche > Legnano Basket, Sebastiano Bianchi scomparso da domenica: l'auto ritrovata vicino al lago Maggiore

«Come molti di voi già sapranno, la notte tra lunedì e martedì mio fratello Seba è scomparso. La cosa più probabile è che abbia deciso di togliersi la vita, magari buttandosi nel Lago Maggiore, senza però lasciare alcuna traccia. Appena prima di compiere quel gesto, o comunque di dileguarsi nel nulla, sappiamo che è stato con una persona che è arrivata con la sua macchina proprio dove Seba ha abbandonato la sua. Io non so se questa persona abbia materialmente aiutato mio fratello, non mi importa. Vorrei solo dirle, per favore, se è un essere umano, di mettersi in contatto con me per fornire alla mia famiglia qualsiasi informazione utile al ritrovamento del corpo. Forse non io, ma ti assicuro che mio padre e mia madre, che sono stati per entrambi i migliori genitori possibili, se lo meritano. Grazie».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA