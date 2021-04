Stoppani Cleaning Day, genitori e alunni a Milano ripuliscono la piazzetta davanti scuola

Un sabato differente. Muniti di mascherina e guanti d'ordinanza, scope e palette in mano, genitori e alunni della scuola elementare Stoppani, nel cuore di Milano, a due passi da Porta Venezia, hanno ripulito le aree verdi di piazzale Lavater e l'area pedonale davanti alla scuola. Sempre rispettate le normative sul distanziamento anti covid, genitori e scolari hanno voluto dare loro l'esempio e raccogliere tutte le cartacce gettate in mezzo alla grande aiuola della piazza. Non solo, ripuliti i marciapiedi dai "ricordini" non troppo graditi lasciati da proprietari di cani... distratti.

Alcuni papà sono saliti in cima alle scale per ripulire anche i muri dell'edificio storico che ospita il plesso scolastico e la confinante materna, da scritte e murales. Un Cleaning Day riuscito alla grande per far risplendere uno spazio che ogni giorno, anche durante quest'ultimo anno di pandemia, ospita decine di bimbi che lo trasformano in un'area giochi a cielo aperto.

