Lombardia, il Covid avanza. La Regione ferma le scuole superiori in presenza fino al 24 gennaio: solo lezioni a distanza

Le scuole superiori lombarde proseguiranno con la sola didattica a distanza fino al 24 gennaio. La decisione è arrivata dalla Lombardia: «Preso atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all'attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato tecnico scientifico lombardo, la Regione ha assunto l'orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100 per cento». «La decisione - precisa la nota in conclusione - verrà formalizzata con un'ordinanza e resterà in vigore fino al 24 gennaio».

Questa mattina proprio per dire no al prolungamento della Dad si sono svolti presidi e girotondi in giro per Milano. Dai No Dad e quelli del comitato “A scuola”. Dalle mamme ai liceali. Anche da Milano gli studenti (e docenti e genitori) si sono uniti alla giornata nazionale di protesta contro le lezioni a distanza. Hanno iniziato i ragazzi della piattaforma No Dad, vicina ai collettivi studenteschi, che hanno manifestato a sorpresa davanti al Provveditorato. Più tardi è toccato alle sedi di Regione, Comune e della Borsa con vari comitati che hanno organizzato presidi e girotondi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA