Scuola, in Lombardia mancano 30mila docenti: a un mese e mezzo dall'inizio dell'anno scolastico è caccia al supplente

di Lorena Loiacono

La caccia al supplente sta diventando ormai la principale attività estiva delle scuole. E quest’anno i numeri fanno impressione: secondo i dati della Flc Cgil Lombardia, infatti, in Lombardia serviranno tra i 25 e i 30mila supplenti da qui a ottobre.

CAMPANELLA Le lezioni inizieranno il 12 settembre ma per le scuole, a un mese e mezzo dall’avvio, è già tardi. Gli istituti sanno bene, infatti, che il personale va convocato il prima possibile altrimenti, come ogni anno, si parte con le classi scoperte. In Lombardia le cattedre senza un titolare sono circa 20mila e non tutti sono state considerate per le assunzioni i in ruolo. Il motivo? Non ci sono docenti da assumere. Ogni anno, a livello nazionale, il Mef autorizzava le immissioni su tutti i posti vuoti ma non riusciva mai a coprirli, Lo scorso anno venne assunto poco più di un terzo dei 90mila richiesti, E così quest’anno si è deciso di autorizzare tante assunzioni quanti sono i precari abilitati all’immissione in ruolo, considerando quelli presenti ad oggi nelle graduatorie: vale a dire 11.654 assunzioni in ruolo. Ma molti dei docenti sono iscritti su più graduatorie quindi i posti coperti sono stati molto meno. E i posti vuoti si moltiplicano, considerando anche quelli sul sostegno che verranno richiesti dalle scuole una volta avuti i certificati dalle famiglie dei ragazzi con disabili. Non si tratta di una quota marginale visto che, l’anno scorso, sono stati necessari 4 adeguamenti sul personale per il sostegno e i posti concessi in deroga sono stati 13.000.

MILANO Analizzando la situazione di Milano i numeri sono sempre altissimi: mancano 6.361 docenti, di cui 2.960 sul sostegno, ma intanto gli incarichi di ruolo assegnati sono solo 1.495 e sono già 3.500 in più i posti di sostegno necessari.

PRESIDI Non solo, quest’anno vanno in pensione anche presidi storici come Domenico Squillace del liceo scientifico Volta e Giorgio Galanti del liceo classico e coreutico Tito Livio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA