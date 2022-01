Covid, scuole chiuse almeno fino al 14 gennaio in tre Comuni del Milanese: «Decisione sofferta, ma necessaria».

Non riapriranno lunedì – come previsto dal governo dopo le festività natalizie - le scuole di tre Comuni del Milanese. I sindaci di Cisliano (Luca Durè), Albairate (Flavio Crivellin) e Cassinetta di Lugagnano (Domenico Finiguerra) hanno firmato ieri, venerdì 7 gennaio le ordinanze, per bloccare la lezioni in presenza e riprendere quelle a distanza, «almeno fino al prossimo 14 gennaio». I tre primi cittadini seguono la linea del governatore della Campania Vincenzo De Luca richiamando nell’ordinanza «le disposizioni di legge che gli consentono di assumere la decisione» in piena quarta ondata Covid. Con i contagi in Lombardia che non frenano e l'Omicron che dilaga.

PERCHE' NON APRIRE LE SCUOLE È il sindaco di Cassinetta Finiguerra a spiegare la decisione «necessaria» con un post su Facebook. «Ho emesso l’ordinanza di chiusura delle scuole assumendomi la responsabilità, da sindaco, di una decisione presa in qualità di autorità sanitaria locale, valutata la reale incidenza dei contagi in paese nonché confrontandomi con la dirigenza scolastica: autorità che ha diretta contezza delle criticità legate alla riapertura nonché dell’andamento epidemiologico all’interno della scuola. Ricordo che sono oltre 2000 i presidi che stanno chiedendo il differimento dell’apertura in presenza delle scuole, soprattutto in Lombardia», perché è la Regione dove la quarta ondata sta picchiando duro.

Il sindaco, sottolinea che «non è una decisione che ho preso a cuor leggero, conscio delle difficoltà che possono nascere all’interno delle famiglie nella gestione dei figli ma l’ho fatto con estremo pragmatismo, scevro dalla retorica del “si deve riaprire la scuola in presenza senza se e senza ma”».

Per Finiguerra, «la propaganda scarica sulla scuola e sulle famiglie l’onere di gestire le quarantene che scattano alla presenza di un positivo per l’infanzia e due per la primaria (fatto più certo che probabile considerato che ci insegnano che la Omicron ha la stessa o addirittura maggiore contagiosità del morbillo); quarantene che metterebbero ancor più in difficoltà le famiglie che, a quel punto, non potrebbero neppure affidare il minore ai nonni o a soggetti terzi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Gennaio 2022, 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA