Scudetto Napoli, tifosi in festa a Milano: in centinaia in piazza Duomo

Anche a Milano è scoppiata la festa per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Dopo il pareggio con l'Udinese che ha incoronato il Napoli campione d'Italia sono iniziati i festeggiamenti con tanto di fuochi d'artificio fatti esplodere in piazza Duomo dove in tanti sono arrivati i tifosi del Napoli, come non succede nemmeno a capodanno.

Scudetto al Napoli, da De Laurentiis a Osimhen: «E' solo l'inizio». Spalletti, dedica e lacrime

Ma non è solo piazza Duomo ad essersi tinta d'azzurro per il terzo titolo del Napoli. Anche in altre parti della città, a partire da corso Buenos Aires si sento risuonare i clacson delle auto a festa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 23:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA