Scoppia una caldaia alla scuola elementare, paura tra i bambini e i docenti: evacuate 265 persone

di Redazione web

Una caldaia è scoppiata questa mattina nella scuola elementare di via degli Anemoni a Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 9.30, avvisati dal personale scolastico.

Nessun ferito in seguito all'esplosione, ma circa 240 bambini, oltre a 25 persone tra docenti e personale scolastico, sono stati fatti evacuare.

Da Salerno a Cuneo, Stefania fa 900 km in scooter per firmare il contratto a tempo indeterminato a scuola

Gli operatori del distaccamento di via Sardegna ha subito provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'edificio. Gli studenti non hanno fatto più rientro in classe per via degli ulteriori controlli ancora in atto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA