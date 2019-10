Sciopero dei trasporti, un altro venerdì nero. Bus, metro, ferrovie e aerei a rischio: chi partecipa e perchè

#info #atac - 📢 #sciopero generale venerdì #25ottobre, trasporto pubblico romano a rischio per 4 ore, dalle ore 20.00 a fine servizio. La protesta riguarderà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle #roma — infoatac (@InfoAtac) October 20, 2019

Lunedì 21 Ottobre 2019, 17:34

, Azienda Trasporti Milanesi, ha annunciato unogenerale di 24 ore per la giornata di venerdì 25 ottobre, su convocazione dei sindacati(Sindacato Generale di Base) e(Confederazione Unitaria di Base). La dimostrazione riguarderà vari settori, sia pubblici che privati, ma le preoccupazioni più forti sono legate alla pausa dei servizi di trasporto. Tutti:. Il motivo dello sciopero, spiegato nello stesso comunicato di annuncio, riguarda la richiesta di «aumento dei, dellee salario medio garantito, la riduzione delle aliquote fiscali su salari e pensioni, il recupero dell'evasione fiscale e istituzione della patrimoniale, la riduzione dell'orario settimanale di lavoro a parità di salario, il superamento del Jobs Act e dei contratti precari».E ancora: «Un piano nazionale di risanamento e difesa dell'ambiente e del territorio, per la pensione a 60 anni o con 35 anni di contributi, contro l'accordo truffa del 10.1.2014 e per la libertà di sciopero, per la rappresentanza sindacale con elezioni libere, democratiche, contro i decreti 1 e 2 di Salvini, per il diritto alla salute, alla scuola, alla mobilità politica e alla sicurezza sul lavoro, contro le guerre interne ed esterne, nonchè contro le spese militari, per abolire le diseguaglianze salariali, sociali,economiche, di genere e quelle nei confronti degli immigrati, per la regolarizzazione di tutti gli immigrati, Ius soli, no ai respingimenti, chiusura CPR».Lo sciopero dei dipendenti Atm è previsto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Ancheha deciso di aderire., il segretario generale delladi Roma e del Lazio, durante la conferenza stampa in Campidoglio, ha detto: «Questo è il primo sciopero generale di Roma, non c'era mai stato. Ci scusiamo per i disagi ma bloccheremo la città sperando che stavolta possa servire a far aprire gli occhi all'amministrazione».«Non condividiamo», ha proseguito, «le soluzioni portate a Roma da Livorno, abbiamo comunque accettato il confronto e fatto accordi a partire da Atac, noi non siamo cambiati ma forse lo è l'amministrazione».«Ho sentito dire da un assessore che questo è uno sciopero politico: sì, lo è, ed è nato il primo ottobre quando hanno mandato la Polizia a forzare un presidio di lavoratori formato prevalentemente da donne, con un intervento chiaramente chiesto dal Comune di Roma, come confermato pubblicamente dal questore e dal capo della Polizia, ma nessuno ci ha ancora detto chi lo ha richiesto», ha concluso il sindacalista della Uil.Oltre ai dipendenti Atac, potranno decidere di aderire allo sciopero anche tutti quelli delle altre partecipate. Anche Ferrovie dello Stato ha reso noto che i propri lavoratori potranno aderire allo sciopero tra le 21 di giovedì 24 ottobre alle 21 di venerdì 25. Confermato sciopero pr tutta la giornata di venerdì anche per i dipendenti Alitalia