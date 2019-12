Sciopero Trenord, disagi a Milano e in Lombardia: treni per Mapensa a rischio

Disagi a Milano e in Lombardia per lo sciopero di Trenord , dalle 3 di oggi fino alle 2 di lunedì 16 dicembre. La protesta, indetta dal sindacato Or.SA, interessa il trasporto ferroviario regionale della Lombardia. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni, come si legge sul comunicato apparso sul sito ufficiale. «Essendo indetto per una giornata festiva, non sono previste le consuete fasce orarie di garanzia». In caso di corse soppresse ci saranno autobus sostitutivi "no-stop" ma solo per i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto-Stabio. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno fuori dalla Stazione, da via Paleocapa 1.





Domenica 15 Dicembre 2019, 11:24

