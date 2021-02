Sciopero dei mezzi: mattinata difficile per viaggia con Atm e Trenord

Atm e Trenord, potrebbe essere complicato oggi viaggiare. Oggi per bus, tram e metrò Àtm con distinte proclamazioni, le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Fais Cisal, Ugl e la Fast Confsal, hanno proclamato, a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale, uno sciopero nazionale di 4 ore, cui ha aderito anche la segreteria territoriale di Milano della Orsa Trasporti. L'agitazione per bus e metrò è nella fascia oraria dalle 9. 30 alle 13.30.

A Trenord lo sciopero raddoppia. Per oggi dalle 9 alle 13 e per domani dalle 9 alle 17 sono stati indetti due stop. Oggi l'agitazione sindacale potrà interessare il personale del gestore dell'infrastruttura Ferrovienord. Disagi sulla circolazione delle linee che si attestano a Milano Cadorna, della Brescia-Iseo-Edolo e del Malpensa Express.

Per il collegamento aeroportuale, circoleranno bus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa e tra Busto Arsizio FS e Stabio. Domani per lo sciopero nazionale Orsa i treni in circolazione sulle linee Rfi potranno subire limitazioni e cancellazioni. Prima dell'agitazione, partiranno i treni che arrivano a destinazione entro le 10.

