Sciopero 8 marzo, i mezzi pubblici si fermano per la festa della donna: gli orari dello stop a Milano

L’8 marzo è stato annunciato uno sciopero nazionale dei mezzi pubblici che potrebbe coinvolgere anche Atm Milano. Lo sciopero, indetto dallo Slai Cobas, è in concomitanza con la Festa della donna, per porre l’attenzione sulla condizione femminile.

Sciopero Milano orari

Per Atm l’agitazione coinvolgerà i mezzi di superficie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Invece per le cinque linee della metropolitana lo stop è previsto dalle 18 in poi. Possibili disagi in vista anche per le linee ferrovarie su cui circolano i treni Trenord. I ferrovieri Slai Cobas potranno fermarsi per l’intera giornata.

Venerdì 3 Marzo 2023

