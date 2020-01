uno sciatore dell'età di circa 60-70 anni è deceduto a causa dell'impatto contro un albero fuori pista. Lo fa sapere il Soccorso alpino valdostano. Sono stati 14 complessivamente oggi gli interventi in elisoccorso.Tra i feriti, due sono gli sciatori ricoverati in prognosi riservata (un 13enne e una 28enne, entrambi di Milano, rispettivamente da Cervinia e Courmayeur).NEWS IN AGGIORNAMENTO