Si schianta contro un furgone con la moto: 50enne muore a Settimo Milanese

Un motociclista di 50 anni è morto oggi in un incidente stradale avvenuto a Settimo Milanese (Milano), attorno alle 14.30, in via per Vighignolo 8. Secondo una prima ricostruzione il 50enne avrebbe perso la vita dopo aver tamponato con la sua moto un furgone. L'uomo è morto all'istante, come constatato dagli operatori del 118 . Il conducente del furgone è stato curato sul posto, senza aver bisogno di essere portato in ospedale. Sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, un'ambulanza del 118, vigili del fuoco e agenti della Polizia locale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Novembre 2021, 17:17

