Milano, spaventoso schianto all'incrocio: Fiat 500 vola sullo spartitraffico

Spaventoso schianto all'incrocio: auto vola sullo spartitraffico. Incidente all'alba di oggi all'incrocio tra via Moscova e Bastioni di Porta Volta nel cuore di Milano. Coinvolte due auto, tra cui una Fiat 500 car sharing che nell'impatto tremendo è letteralmente volata sullo spartitraffico.

L'incidente è avvenuto attorno alle 5, per fortuna a quell'ora non c'erano pedoni in attesa al semaforo, altrimenti il bilancio sarebbe stato tragico. Non si registrano feriti gravi, ma i mezzi sono distrutti: la Fiat 500 con il motore praticamente finito dentro l'abitacolo. L'incidente sarebbe avvenuto per una mancata precedenza all'incrocio. Gravi disagi per la viabilità nella zona del parco Sempione fino a inizio mattinata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA