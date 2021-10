Schianto tra un'auto e un camion: morto un giovane di 32 anni

Incidente mortale nel pomeriggio in provincia di Brescia. Un uomo di 32 anni di origini albanesi è morto nello scontro fra un'Audi e un camion a Lonato del Garda poco prima delle 18. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 32enne. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Secondo una prima ricostruzione la vittima stava andando al lavoro quando sorpassando si è trovato davanti il camion che proveniva in direzione opposta. Uno schianto tremendo probabilmente avvenuto a velocità sostenuta. Il conducente del camion è stato valutato sul posto ma non è stato portato in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 23:08

