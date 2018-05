Si schianta contro un'auto su uno scooter rubato: muore 17enne

MILANO, 16 MAG - Un albanese, di 17 anni, è morto nello schianto tra un'auto e il motorino, risultato rubato, su quale viaggiava a Pioltello, centro del Milanese. L'incidente stradale è avvenuto ieri attorno alle 22.30, in via Parini. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, ma le ferite erano troppo gravi. Il giovane, che non aveva patente, era su uno scooter rubato lo scorso 13 maggio a San Giuliano Milanese.

