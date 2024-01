Schiacciato da un albero mentre taglia la legna, morto l'atleta di canottaggio Giovanni Pandiani

di Redazione web

Tragedia a Lecco. É stato ritrovato morto la scorsa notte, schiacciato dal tronco di un albero, un 60enne di Mandello del Lario, Giovanni Pandiani, di cui non si avevano più notizie da giovedì 4 gennaio. In serata erano scattate le ricerche. L'uomo, noto in zona anche perché ex atleta di canottaggio, era salito alla frazione di Somana per preparare la legna ed è stato travolto da un albero.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo è stato trovato dai volontari del Soccorso alpino, mobilitati con tecnici della guardia di finanza, vigili del fuoco e carabinieri.

Chi era Giovanni Pandiani

In passato Pandiani era stato portacolori della Canottieri Guzzi, conquistando due medaglie d'oro nel 1993 a Vienna ai Mondiali Master nel quattro e nell'otto.

