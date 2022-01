Milano, scaraventa un poliziotto contro l'auto e scappa sui binari: arrestato un 34enne libico

Quando ha visto la polizia andargli incontro non ha esitato ad accelerare il passo e, questo, ha insospettito gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro, Milano, che, l'hanno controllato. Quando i militari sono scesi dalla vettura di servizio, l'uomo ha scaraventato uno contro l'auto per guadaganarsi la fuga verso la stazione di Certosa, attraversando anche i binari.

Leggi anche > Milano, ruba un cellulare sull'ambulanza che ha soccorso il suo amico

Il tutto è accaduto in via Triboniano, a Milano, verso le sette e mezza di sabato pomeriggio. Poco dopo, l'uomo, cittadino libico 34enne, è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Aveva già alcuni precedenti.

Il poliziotto ferito, è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Gennaio 2022, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA