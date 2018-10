Scandalo Scala, ecco come i dipendenti infedeli aiutavano il mercato dei bagarini

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un'operazione pulizia che non ha risparmiato nemmeno i dipendenti del teatro lirico più famoso del mondo. Infatti tre addetti alla biglietteria sono stati allontanati: la causa di lavoro intentata da uno di loro si è conclusa con un risarcimento, ma senza reintegro. Tutto è partito da un'indagine interna, che un anno fa aveva scoperto come alcuni dipendenti della biglietteria rivendessero ad agenzie o a bagarini blocchi di ticket. E questi a loro volta entravano nella disponibilità dei siti di secondary ticketing e venivano acquistati on line, anche a cifre dieci volte superiori a quelle di listino. Ovvio che ci sono appassionati da tutto il mondo disposti a pagare cifre folli per assistere a un'opera, a un concerto o a un balletto alla Scala. A fare pulizia ci ha pensato il sovrintendente Alexander Pereira, che a fine febbraio aveva annunciato l'arrivo di una nuova responsabile biglietteria, Manuela Fraschetti mentre il predecessore è stato allontanato. Nello stesso periodo la Scala ha anche presentato un esposto in Procura per denunciare la vicenda e le indagini sono tutt'ora in corso.La biglietteria, ad esempio, ha traslocato dalla sede sotto piazza del Duomo per tornare in teatro. «Adesso la biglietteria è pulita, c'è trasparenza», ha spiegato Pereira. Infatti capitava anche che nella vecchia sede i bagarini pagassero loro complici per mettersi in fila e acquistare più biglietti da rimettere sul mercato nero a prezzi da capogiro.Plaudono alla decisione di maggiori controlli i sindacati. «Noi abbiamo suggerito di fare come per le prenotazioni dei biglietti aerei - spiega il segretario generale di Slc Cgil Milano, Paolo Puglisi e rendere obbligatorio l'inserimento del proprio nome al botteghino». Suggerimento che il teatro ha accolto. Adesso chi acquista un biglietto deve registrare i propri dati, anche in alcuni totem in teatro. Inoltre la Scala può effettuare controlli all'ingresso richiedendo la carta di identità e verificando la congruenza tra chi entra e chi ha acquistato il biglietto, che al momento non è cedibile.