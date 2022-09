Milano, da zona Farini a Scalo Romana: la nuova geografia della moda

di Paola Pastorini

Paola Pastorini Cala il sipario sulla Milano Fashion Week donna, tornata al suo classico: assalto ai taxi, ingorghi infiniti, caccia ai vip (soprattutto i baby influencer), bellezze siderali che atterrano per una manciata di giorni in città. Come la moda è composta di tante tendenze, i fashionisti da tante tribù, anche i “distretti” milanesi di stilisti e di aziende mutano e si trasformano, ridisegnando la geografia della città.

SCALO EMERGENTE Scalo Romana si conferma la zona emergente. Ultimo trasloco annunciati quello dei marchi Jil Sander e Marni, di proprietà della Otb di Renzo Rosso. Coima Sgr e Red Circle, la società di investimenti immobiliari di Rosso, hanno concluso un accordo per la riqualificazione del sito industriale di via Lorenzini dove andranno appunto i due marchi, nell’ex sito industriale del gruppo farmaceutico Boehringer. Sarà tutto pronto nel 2025. La zona sud insomma nuovo place to be. Apripista è stata Prada con la sua Fondazione. Ora il quartiere è stato scelto anche da Moncler, Lvmh e Golden Goose per gli uffici direzionali, mentre Bottega Veneta, gioiellino del gruppo Kering, è da tempo in Ercole Marelli.

ZONA TORTONA Sempre pulsante la zona Tortona, che non ha certo perso colpi. Qui c’è il quartier generale di Giorgio Armani, il teatro dove si tengono le sfilate e lo spazio espositivo, il Silos, dove sono allestite mostre. Ma qui ci sono i quartieri generali di Zegna, Herno, Hogan, Fendi.

NUOVE ISOLE Ma c’è chi si spinge nel profondo Nord, come ha fatto Kway. Il marchio del gruppo torinese BasicNet, che comprende anche Superga, Robe di Kappa e Sebago, ha tagliato il nastro del suo BasicVillage in zona Farini (nella foto). Un “villaggio” in una ex fabbrica di gomma dei primi 900, con i nuovi showroom dei principali marchi, gli uffici e i loft residenziali. Lo spazio è di via dell’Aprica.

IL SALOTTO DI MILANO Non solo distretti ma anche nuovi negozi. A partire dal “salotto buono”, la Galleria, dove da pochi giorni ha aperto Armani al posto di Tim, mentre dove c’era Massimo Dutti aprirà Gucci. Tod’s lascia le sue vetrine in scadenza di contratto ma solo per spostarsi verso piazza Scala. La sua boutique è “contesa” da sei marchi del lusso: Loro Piana, Samsonite, Damiani, Swarovski, John Richmond e Chanel.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 06:20

