Scala, la grande opera si applaude su Rai5

Una poltrona in prima fila ad applaudire la lirica. Grazie a Rai5 gli spettatori possono virtualmente accomodarsi sul velluto rosso del tempio della lirica e ogni giorno apprezzare un capolavoro musicale, da oggi e per quattro settimane. Dal lunedì al venerdì alle 10 va in onda un titolo ogni giorno, con l'eccezione del mercoledì, quando lo spettacolo è anche in onda alle 21.15.

Oggi il debutto con Pagliacci di Leoncavallo e Cavalleria rusticana di Mascagni, direzione di Daniel Harding e la regia di Mario Martone.

A seguire, domani Il viaggio a Reims di Rossini diretto da Ottavio Dantone con la regia di Luca Ronconi. Mercoledì alle 10 Simon Boccanegra diretto da Daniel Barenboim con la regia di Federico Tiezzi, e alle 21.15 Turandot di Puccini diretta nel 2015 in occasione dell'inaugurazione di Expo Milano da Riccardo Chailly, regia di Nikolaus Lehnhoff.

Imperdibile giovedì Il ratto dal serraglio di Mozart nel leggendario allestimento di Giorgio Strehler diretto da Zubin Mehta e per chiudere la settimana venerdì tocca al Nabucco di Giuseppe Verdi, direttore Nicola Luisotti e Daniele Abbado. Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 08:55

