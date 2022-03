Scala, il soprano russo Anna Netrebko non farà Anna Lecouvreur: «Non è il momento per fare musica»

«Questo non è per me il momento di fare musica e di salire in palcoscenico»: il soprano russo Anna Netrebko ha ufficializzato con questa dichiarazione la sua scelta di non esibirsi per il prossimo futuro, quindi di non partecipare nemmeno alla produzione di Adriana Lecouvreur in programma alla Scala. «Ho deciso per il momento - ha spiegato in una nota del teatro milanese - di fare un passo indietro dai miei impegni artistici. E' una decisione estremamente difficile per me ma so che il mio pubblico potrà capirla e rispettarla».

