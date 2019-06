Scala, Meyer è il nuovo sovrintendente

Adesso è ufficiale: Dominique Meyer è il nuovo sovrintendente del teatro alla Scala di Milano. Lo ha deciso il Cda che ha votato per la sua nomina, come ha spiegato il sindaco di Milano e presidente della fondazione del teatro, Giuseppe Sala. In Cda ci sono stati otto voti favorevoli e uno contrario, quello di Giorgio Squinzi. Meyer arriverà come nuovo sovrintendente "da metà 2020", ha detto Sala, e Alexander Pereira rimarrà fino alla fine del mandato del sindaco Sala, a giugno del 2021. Venerdì 28 Giugno 2019, 21:45

