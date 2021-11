Scala, un caso Covid nell’orchestra: saltano i concerti di Barenboim

Il Covid ha colpito ancora il Teatro alla Scala di Milano. Un caso positivo nell’orchestra Staatskapelle Berlin fa saltare la doppia inaugurazione del ciclo dedicato alle orchestre ospiti, che avrebbe dovuto festeggiare oggi, 3 novembre, e domani sera il gran ritorno di Daniel Barenboim alla guida della Staatskapelle Berlin.

«Un caso sospetto di positività al Covid-19 nella Staatskapelle Berlin è stato rilevato nel pomeriggio e la direzione del Piermarini in accordo con la Staatsoper Unter den Linden ha scelto di rimandare a data da definirsi la prevista integrale delle quattro Sinfonie di Brahms per garantire la massima sicurezza ad orchestrali, maestranze scaligere e pubblico», si legge in una nota. Barenboim, però, ha scelto comunque di non tirarsi indietro: e così domani - 4 novembre - alle 20 salirà ugualmente sul palco, ma soltanto in veste di pianista per eseguire le ultime tre Sonate.

I possessori dei biglietti di oggi – mercoledì 3 novembre - e gli abbonati al ciclo riceveranno un rimborso secondo le modalità comunicate via mail, mentre quelli di domani potranno accedere al recital oppure (se non interessati) chiedere il riaccredito sulla carta utilizzata per l'acquisto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 20:07

