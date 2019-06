Scala, il concerto della Filarmonica in piazza Duomo è un omaggio a Fellini

. E per questa settima edizione l'omaggio non è stato solo a Milano ma anche a un grande duo del cinema italiano: ovvero Federico Fellini, di cui si festeggerà il centenario dalla nascita il prossimo anno, e Nino Rota, il compositore morto 40 anni fa che per Fellini ha composto musiche indimenticabili.Un assaggio del 'Fellini Album' che la Filarmonica, diretta da Riccardo Chailly, ha appena pubblicato. ÿIn piazza nonostante la pioggia, fuori e dentro le transenne sono arrivate circa 20 mila persone.9 L'apertura dell'esibizione, trasmessa in diretta da Rai Cultura su Rai 5 (e all'estero sul canale franco-tedesco Artè, in Grecia, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia e in differita in Cina, Giappone, Corea, Medio Oriente e Africa), è stata con la Sinfonia del nuovo mondo di Dvorak.Poi però dopo questa deviazione al tributo fatto dal compositore ceco agli Stati Uniti, il programma è subito tornato in Italia con laÿ la Suite del balletto La Strada, dal film che valse a Federico Fellini l'Oscar nel 1957 per il miglior film straniero, e che la Scala commissionò a Rota. ÿ ÿSui maxischermi intanto sono stati trasmessi alcuni spezzoni del balletto interpretato da Carla Fracci, così come immagini del film Prove d'orchestra. Proprio da quest'altra pellicola di Fellini sono stati tratti altri due brani eseguiti dalla Filarmonica: Risatine Maliziose e Galopp. ÿ ÿPoi a clima riscaldato, il bis per questo concerto - realizzato grazie al Main partner Unicredit, con il sostegno di Allianz e Esselunga -ÿ è stato un viaggio di nuovo in America con il Danzon n.2 di Arturo Marquez. L'appuntamento è al 2020.