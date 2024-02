«Sbattuta contro un muro, palpeggiata e baciata alla stazione di Milano», la denuncia di una 17enne

di Redazione web

L'incubo per una ragazza 17enne in gita a Milano è durato alcuni interminabili minuti. Quando è stata palpeggiata e baciata da un uomo alla Stazione Centrale di Milano, riuscendo poi a fuggire e a salire sul treno per tornare a casa sotto choc. È quanto denunciato da una ragazza di 17 anni residente in val Sangone, nella provincia di Torino. I fatti risalgono al 15 febbraio scorso, mentre la denuncia è stata fatta ai carabinieri il 19 febbraio. Lo riporta . In base quanto raccontato dalla giovane un uomo l’ha avvicinata sulle scale mobili della stazione, l’ha bloccata contro un muro per poi palpeggiarla e baciarla.

La ragazza è riuscita a liberarsi dalla presa dell’aggressore e a scappare: ha raggiunto i binari ed è salita terrorizzata sul treno diretto a Torino. Quando è arrivata a casa, la 17enne ha raccontato tutto ai genitori che l'hanno accompagnata in caserma a Giaveno. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Milano che dovranno risalire all'identità dell'aggressore. Fondamentale per questa fase di indagini sono sicuramente le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona.

