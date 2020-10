Melegnano, buttano sassi dal ponte sull'autostrada A1, denunciati tre ragazzini

Piovono pietre, è il caso di dirlo. E non si può fare a meno di ricordare quelle pietre che trent’anni fa uccisero una giovane donna a Tortona mentre con la sua vettura passava sotto a un cavalcavia. In questo caso per fortuna nessuno si è fatto male ma è inutile dire che il gesto vandalico, troppo facilmente ascrivibile alla voce bravata, avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. In questo caso il lancio sassi è avvenuto sulla autostrada A1. La Polizia stradale di San Donato Milanese (Milano) ha denunciato tre ragazzi, di cui due minorenni e uno da poco maggiorenne, presi appena dopo aver lanciato, sabato pomeriggio, sassi dal cavalcavia nei pressi del casello della A1 a Melegnano (Milano). Dopo averli bloccati e riconosciuti sono stati riaffidati alle rispettive famiglie. Da oggi, la posizione del maggiorenne è al vaglio della procura della Repubblica di Lodi mentre le notizie di reati, per i minorenni, sono state trasmesse alla procura per i minorenni. A segnalare il lancio dei sassi è stato un passante che ha notato il gesto dei giovani ha immediatamente allertato la Polizia Stradale. Una “bravata” come questa uccise 24 anni fa Maria Letizia Berdini, 31 anni, che sulla Torino-Piacenza stava andando da Brescia dove viveva a Torino per poi recarsi a Parigi a trascorrere il Capodanno con un gruppo di amici. Autori tre fratelli e un cugino residenti a Tortona, all’epoca dei fatti tra i 18 e i 25 anni, che hanno già scontato le loro condanne.

