Santo Versace, la lussuosa villa di Milano in vendita a "solo" 33 milioni di euro

Santo Versace lascia Operation Smile. Ecco la lettera di dimissione​

Unaenorme e lussuosa, in una delle zone più 'in' di, e in vendita ad un prezzo proibitivo per la stragrande maggioranza della popolazione. Eppure, stando all'annuncio, si tratterebbe di un grande affare., imprenditore e politico, fratello dello stilista Gianni, ha deciso di vendere la sfarzosa residenza situata a due passi dal Quadrilatero della moda. Il costo dell'immobile si aggira suiPer i pochissimi che possono permettersi una simile spesa, si tratterebbe di un vero e proprio affare. Nel 2012, quando già aveva manifestato l'intenzione di vendere la villa, il fratello dello stilista assassinato nel 1997 a Miami aveva fissato un prezzo pari a 49 milioni di euro, quindi questa volta ci sarebbe unrispetto a sei anni fa.La villa, messa in vendita sul sito di Coldwell Banker, fu costruita negli anni '50 da Carlo De Carli e Antonio Carminati e si trova in. Ha una superficie di 2100 metri quadri, si estende su quattro piani, ha 11 camere da letto e dieci bagni, un garage per sei auto, una terrazza panoramica di 400 metri quadri e un giardino privato di 442 metri quadri. L'annuncio sul sito descrive il lussuoso immobile come «Una dimora che può essere adibita, oltre che a residenza, anche a sede di altissima rappresentanza di primarie società».