San Siro, il virus non ferma il nuovo stadio: società e Comune in dialogo

Non sarà il lockdown a fermare il futuro di San Siro. Comune, Inter e Milano hanno continuato a incontrarsi, in videoconferenza, nelle ultime settimane e un nuovo capitolo potrebbe essere alle porte. Dopo l'ultimo incontro interlocutorio del 16 aprile, la settimana che si apre dovrebbe portare le parti a incontrarsi nuovamente per definire sempre più nel dettaglio il futuro del Meazza. O meglio, di ciò che ne rimarrà.

Ad oggi infatti, quanto si salverà della Scala del calcio sono la portata principale al tavolo delle trattative e ciascuno dei commensali non intende lasciare avanzi nel piatto. Sulla rifunzionalizzazione del Meazza (tribuna arancio e curva sud per il progetto Manica-Sportium, tribuna arancio e metà delle curve nord e sud per quello di Populous), Palazzo Marino sottolinea che, essendo proprietario dell'area, il valore lo stabilisce lui. Per il momento, l'asticella è fissata a 100 milioni di euro, che diventano 90 se, come in questo caso, si parla di una cessione del diritto di superficie. Un valore che, aveva detto a suo tempo l'assessore al Bilancio, Roberto Tasca, «dobbiamo ritrovare nel piano economico-finanziario del progetto». Dall'altra parte ci sono le società con la loro hanno la forza dell'investimento. Il mantenimento di parte dell'attuale stadio «non solo come vestigia, ma come una realtà viva», così come chiesto dal sindaco Sala, costerà un extra non indifferente alle squadre e questo, nelle loro idee, si traduce in potere contrattuale. Facile però che le parti trovino un compromesso. A maggior ragione se si considera che Inter e Milan hanno già rivisto la loro posizione sul pagamento del canone: invece che cominciare a sborsare dal 2033, verseranno da subito il dovuto nelle casse di Palazzo Marino. Più spinosa da sbrogliare la matassa delle volumetrie: da un lato il trio di assessori Maran-Tasca-Guaineri (Urbanistica, Bilancio e Sport) dovrà seguire le indicazioni ricevute dal Consiglio comunale, che ha stabilito un indice edificatorio pari a 0,35, a cui potranno essere aggiunti dei volumi solo se i club dimostreranno «l'effettiva necessità di un incremento degli stessi ai fini del raggiungimento del progetto complessivo di riqualificazione». Inter e Milan hanno idee diverse: la richiesta è di 0,63, da raggiungersi grazie alla legge sugli Stadi. Ma lo stesso Sala ha ricordato che quella legge «non fa decadere le regole comunali». La voce del Consiglio, insomma, dovrà essere ascoltata.

Certo è che in tempi di pandemia non è facile trovare qualcuno che bussi alla porta del Comune con un piano di investimenti da oltre un miliardo di euro.

E Palazzo Marino ne terrà conto.

