Allarme San Siro, “oscilla” il terzo anello dello stadio: il Comune interviene

Durante la partita Milan-Atalanta lo stadio di San Siro ha “ oscillato ” , o meglio c'è stata una oscillazione al terzo anello. Un fenomeno che accade a particolari frequenze (come era ad esempio successo durante i concerti di Vasco Rossi).



La commissione di vigilanza del Comune di Milano, spiegano da Palazzo Marino confermando quanto apparso sulle pagine del Corriere della Sera, ha fatto i dovuti controlli confermando quanto già si sapeva, ovvero che a certe frequenze si verificano delle oscillazioni. T



Tocca ai gestori (ovvero Milan e Inter) segnalare eventi che potrebbero superare questi limiti. Il terzo anello è spesso vuoto, utilizzato per le tifoserie ospiti, che di solito non superano le duemila presenze. Nel 2005, ricorda il Corriere, il Comune aveva presentato uno studio strutturale che escludeva pericoli per lo stadio. © RIPRODUZIONE RISERVATA