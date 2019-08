Stadio San Siro, troppe vibrazioni: chiusi per tutto il campionato sei settori del terzo anello

San Siro di Milano

Rimarrannopersei settori deldello, per un totale di 2.350 posti in meno. La decisione è stata presa dalla Commissione provinciale di vigilanza e recepita dal Comune di Milano e M-I Stadio, dopo le rilevazioni da parte della commissione tecnica di cui fa parte anche il Politecnico, del fenomeno delle vibrazioni che si avvertono in particolare in quei punti.È una soluzione di tipo «gestionale», come è stato spiegato dai tecnici di Palazzo Marino nel corso di un sopralluogo dei consiglieri comunali al Meazza, non c'è infatti nessun problema di sicurezza ma l'obiettivo è di evitare che si scateni la paura tra i tifosi che possono avvertire le vibrazioni. Non c'è quindi un tema sicurezza relativo a San Siro che, secondo i tecnici, si «muove ed è normale che lo faccia» . I. Il Comune sta studiando una misura strutturale per attutire il problema delle vibrazioni: si tratta dell'installazione di appositi cubi in acciaio che avranno l'effetto di smorzare le vibrazioni se lo stadio oscilla.