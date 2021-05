San Raffaele chiuso: salta il richiamo del vaccino a gruppo di anziani

È saltato l'appuntamento per il richiamo del vaccino a un gruppo di anziani che sono stati dirottati all'ultimo momento in hub alternativi, distanti decine di km dal centro prefissato. È quanto ha riferito una coppia di ultraottantenni, convocati per le 14 di oggi all'ospedale San Raffaele di Milano.

«Abbiamo trovato chiuso - hanno raccontato - e come noi altre persone più o meno della nostra età» . I due anziani, residenti a Cologno Monzese, comune nella periferia nord est di Milano, hanno spiegato di aver ricevuto un nuovo sms solo quando erano già arrivati al San Raffaele, ospedale poco distante da Cologno. Nel nuovo messaggio hanno trovato la richiesta di presentarsi in due luoghi diversi allo stesso orario indicato per il primo appuntamento. Il marito, 93enne, al Centro Vaccini di Novegro, la moglie, 84enne, a Pieve Emanuele, paese a sud del capoluogo lombardo che confina con la provincia di Pavia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Maggio 2021, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA