San Giuliano Milanese, ragazze trovate morte nel campo di mais, identificato il conducente del macchinario: «Non mi sono accorto di nulla»

È stato rintracciato l’agricoltore che guidava il mezzo per spargere insetticida che avrebbe investito, uccidendole, Hanan Nekhla, 32anni e l’amica Sara El Jaafari, 28 anni, le giovani di origine marocchina trovate sabato sera in un giaciglio di fortuna in un campo di granturco tra San Giuliano Milanese e Locate Triulzi. L’operaio di una azienda di Lacchiarella, che aveva ricevuto l’incarico dal proprietario del campo di procedere alla disinfestazione, è indagato per omicidio colposo. «Non mi sono accorto di nulla» ha spiegato agli inquirenti. Di certo l’uomo viaggiava almeno all’altezza di cinque metri sul macchinario e le piante di mais, alte e fitte, gli avrebbero impedito di scorgere le due giovani, trovate sdraiate a terra.

L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto precisa il procuratore di Lodi Domenico Chiaro che coordina le indagini (affidate ai carabinieri di San Donato e al Nucleo investigativo di Milano). Attraverso gli esami tossicologici, punta a capire se a uccidere le giovani sia stata anche l’inalazione dei fumi dell’insetticida. L’autopsia sarà eseguita oggi a Pavia. Vestiti coperte, lattina di birra, stagnola, zampironi. Così erano “campeggiate” le ragazze, che non risulta avessero casa propria né un lavoro, ma vivessero di volta in volta ospiti da amici o parenti.

Il luogo del ritrovamento fa pensare che le ragazze potessero avere contatti con il mondo dello spaccio che, dal boschetto di Rogoredo, si è via via spostato negli ultimi anni, lambendo San Giuliano Milanese. A chiamare il 112 venerdì mattina verso le 11 era stata la più giovane: un po’ in arabo, un po’ in italiano aveva spiegato che erano state investite e che la sua amica era morta. Poi la comunicazione si era interrotta. Erano iniziate le ricerche fino al ritrovamento di sabato. I carabinieri oltre alle verifiche sui cellulari ritrovati vicino ai corpi delle giovani, stanno effettuando indagini per individuare la presenza di altre persone.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA