di Greta Posca

Una lite, la gelosia, la rabbia. Una sciabolata con il coltello da cucina che colpisce e ferisce quasi al cuore. Poi la fuga a casa propria fino al fermo ieri, quando i carabinieri di San Donato Milanese lo hanno bloccato per avere sferrato un fendente al compagno 33enne, un uomo di 41 anni, entrambi italiani. L’accusa è tentato omicidio. Le indagini che hanno portato al fermo sono scattate dopo che il padre della vittima, lunedì verso le 1930, ha ritrovato il figlio sdraiato nel proprio letto, a San Giuliano Milanese, cosciente, con una ferita d’arma da taglio al torace. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Niguarda agonizzante, dove è stata diagnosticata una «ferita d’arma da taglio al torace sinistro con lacerazione della parete anteriore del ventricolo destro». Sottoposto a un delicato intervento chirurgico è ora ricoverato in terapia intensiva, tutt’ora in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione della dinamica, sembra che la vittima sia stata aggredita alle 15 di lunedì all’interno dell’abitazione del fermato, con il quale intratteneva una relazione. E sembra che a scatenare l’aggressione sia stata una lite scaturita per motivi sentimentali. Durante il sopralluogo a casa dell’aggressore, sono stati trovati un piumone, alcuni asciugamani intrisi di sangue e un coltello da cucina di grosse dimensioni trovato all’interno della lavastoviglie e verosimilmente utilizzato come arma del delitto. L’uomo ora è a San Vittore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA