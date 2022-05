Delitto di Samarate, violati i sigilli della villetta. «Non sono stati ladri»

Violati i sigilli della villetta dell’orrore, dove la scorsa settimana si è consumata la strage familiare di Samarate, provincia di Varese. «Dovremo capire se sono stati dei balordi o una ragazzata macabra. Al momento non sembra si tratti di ladri», ha dichiarato il procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino. Qualcuno si è introdotto, la notte scorsa, nella casa su più piani di via Torino dove il papà killer Alessandro Maja, architetto, imprenditore di 57 anni, ha ucciso, nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 maggio, la moglie Stefania Pivetta, di un anno più giovane, e la figlia Giulia di 16 anni. Per poi aggredire e lasciare in fin di vita il primogenito 23enne Nicolò, ancora in prognosi riservata.

INTERROGATIVI I carabinieri del nucleo investigativo di Varese e i colleghi della compagnia di Busto Arsizio stanno indagando per scoprire chi ha rotti i sigilli messi dalla Procura di Busto e soprattutto per quale motivo. Anche la Scientifica è tornata nella villetta. Nessuna pista, al momento, è esclusa: da quella di un agghiacciante sciacallaggio a quella di qualcuno interessato a possibili prove, oggetti o documenti che, riconducibili in qualche modo al movente della strage (una delle ipotesi è la pista economica), sono ancora custoditi nell’abitazione teatro appunto della mattanza. È anche possibile che sia il gesto di un mitomane. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa: ieri mattina, si sono accorti che era stata aperta una delle porte del piano terra. L’ingresso della villetta è a pochi metri dal cancello con inferriata, protetto solo da un piccolo muretto, affacciato sulla strada, quindi, è ben visibile dall’esterno e dai condomini delle abitazioni circostanze.

CASA SOTTOSOPRA I carabinieri intervenuti hanno rilevato segni evidenti di effrazione. E, una volta all’interno della villa, hanno notato «segni di movimenti di oggetti e suppellettili». Inoltre, chi si è introdotto ha rovistato nei cassetti e negli armadi, mettendo tutto a soqquadro, ma dai primi accertamenti, non sembrano mancare oggetti di valore. Ciò fa supporre che potrebbero non essere stati i ladri. I militari sono concentrati nel capire l’ora dell’incursione, se ci fossero più persone e se sia stata manomessa la scena del crimine.

