Salvini a Milano: «Saremo 100mila». Striscioni e cartelloni di protesta, previsti contro-cortei

Matteo Salvini oggi in piazza Duomo a Milano chiuderà la campagna elettorale per le prossime elezioni europee, ma tra sondaggi in calo, scandali giudiziari e contestazioni sempre più frequenti, il rischio è che il termometro della protesta si surriscaldi. Diverse le iniziative che le forze dell'ordine dovranno contemporaneamente presidiare, ma la questura milanese ha già predisposto un ingente dispositivo ed è pronta a far fronte anche agli imprevisti, che nessuno si augura.

sarà l'intervento del leader leghista che si svolgerà nel pomeriggio in una piazza blindata, ma gli appuntamenti sotto un cielo che promette pioggia sono molteplici. Il primo impegno pubblico per Salvini è in mattinata a Palazzo Mezzanotte, poi a partire dalle 15 la sicurezza sarà intensificata in pieno centro. Da un lato c'è il corteo e la manifestazione con protagonisti gli esponenti delle destre sovraniste di mezza Europa, dall'altro - in zona Castello - c'è la manifestazione del movimento Nonunadimeno insieme alle associazioni antifasciste e alla rete studentesca «per dire no al ritorno dei nazionalismi e di ogni forma di fascismo in Europa».Le iniziative contro il leader leghista spunteranno anche dall'alto: I Sentinelli e Insieme Senza Muri invitano i cittadini a esporre manifesti, cartelloni e striscioni per «dare il benvenuto al ministro e ai suoi ospiti stranieri» facendo ricorso a «dissenso» e «fantasia». Una protesta graffiante che da Brembate a Napoli sta accompagnando gli ultimi interventi di piazza del vicepremier leghista.A Palazzo Marino, a pochi passi dal Duomo, invece, l'Anpi organizza - in contemporanea con l'intervento di Salvini - un convegno 'Per un'Italia e un'Europa pienamente antifascista'.La Lega si attende il pienone in piazza Duomo e a sorpresa ci sarà anche Carlo Calenda, fondatore di Siamo Europei, «senza scorta e senza cordoni, pronto a fare un confronto» con il popolo sovranista. Non un fan di Salvini, il quale dal suo account Twitter invita alla partecipazione «Domani insieme facciamo la storia, occorre esserci, alla faccia di tutto e tutti l'Italia rialza la testa!».