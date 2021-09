Design, arriva il SuperSalone delle meraviglie, il design protagonista fra Rho Pero e la città

Sarà un Supersalone. Dopo un anno di digiuno dal 5 settembre e fino al 10 torna la manifestazione per cui Milano è più famosa al mondo: il Salone del Mobile edizione speciale con il suo cotè di appuntamenti sparsi in giro per la città.

APPUNTAMENTO IN FIERA Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tagliare il nastro del Supersalone, l’evento voluto da Federlegno Arredo Eventi Spa e affidato al curatore Stefano Boeri con presidentessa Maria Porro. La fiera si tiene nei primi quattro padiglioni di Fiera Milano, Rho: 423 brand, 170 giovani creativi e 39 maker, per oltre 1.900 progetti esposti. In programma, una rassegna cinematografica con il Milano Design Film Festival, quattro food court ideate da Identità Golose, una mostra dell’Adi/Compasso d’Oro. In primo piano la tutela della salute con l’obbligo di mascherine, distanziamento e green pass e quattro hub per i tamponi rapidi (22 euro). Anche il pubblico può entrare fin dal primo giorno pagando 15 euro. Tutti i materiali e le componenti dell’allestimento sono pensati per poter essere smontati e riutilizzati: i sistemi di allestimento; le aree lounge, mentre i 200 alberi in Fiera saranno donati a Forestami e ripiantati al Parco Nord. Si potrà anche acquistare tutto quanto è in fiera.

GRAN TOUR In Triennale troverà spazio la mostra Il Salone. La Città. E poi il gran tour in giro per i quartieri. Sono 75 i protagonisti dell’arredo che hanno risposto all’appello lanciato dal Comune con eventi e allestimenti. Dai cortili dell’Università Statale agli spazi di Brera, Lambrate, Isola e dei vari distretti del design. All’Orto Botanico di Brera ci sarà Natural Capital, installazione di Carlo Ratti per Eni. Le vie di Brera ospiteranno Forme dell’Abitare con oltre 90 eventi, 130 espositori e 140 show-room. Tra i distretti, talk ed eventi anche alle 5Vie e al Durini Design District, mentre la zona Tortona propone una serie di mostre dedicata all’auto del futuro, la casa intelligente, le sfide dell’arte. Il quartiere Isola ospiterà incontri e installazioni, la piscina Cozzi Be water, un’installazione di Desigual e Toiletpaper di Maurizio Cattelan.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 06:10

